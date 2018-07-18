Boeing поставить літаки для президента США

Невирішеним залишилося тільки одне питання - якого кольору будуть літаки.

Американська корпорація Boeing отримала контракт на будівництво нових літаків для президента США Дональда Трампа.

Читайте такожТрамп погодився з висновками спецслужб США про втручання Росії у вибори

Як повідомляє газета The Wall Street Journal, сума контракту складе $3,9 млрд. Як очікується, компанія приступить до реалізації контракту на початку 2019 року, робота повинна бути закінчена в кінці 2024 року.

WSJ нагадує, що Трамп раніше висловлював невдоволення дорожнечею контракту. В бюджет Пентагону на літаки було закладено $3,1 млрд. Однак, з урахуванням інфляції та загальних витрат, підсумкова ціна буде приблизно на $1 млрд менше, стверджують джерела видання, передає kommersant.ru.

Газета додає, що невирішеним залишилося тільки одне питання - якого кольору будуть літаки. Зазвичай «борт номер один» у США фарбують у біло-синій, проте Дональд Трамп неодноразово пропонував додати у колір лайнерів червоний.

Про те, що президент США досяг неофіційної угоди з корпорацією Boeing про будівництво літаків, стало відомо 28 лютого. Дональд Трамп, однак, просив завершити роботи на три роки раніше, щоб змогти скористатися лайнерами в разі переобрання на новий термін.