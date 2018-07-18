Маск вибачився перед британським дайвером за те, що обізвав його педофілом

Британський дайвер однак обмірковує можливість подачі судового позову проти Ілона Маска.

Підприємець, винахідник і інвестор Ілон Маск вибачився перед британським дайвером за твіт, в якому він назвав рятувальника тайських дітей педофілом.

Читайте такожІлон Маск назвав педофілом британського дайвера, який рятував дітей з печери в Таїланді

Маск заявив, що сказав це зопалу, відреагувавши на те, що дайвер-спелеолог Верн Ансуорт розкритикував його плани спорудити мініатюрну субмарину для порятунку 12 хлопчиків, які застрягли в печері. Як сказав Ансуорт, цей жест - не більш, ніж піар-трюк, передає Бі-бі-сі.

"Його випади проти мене не виправдовують того, як я виступив проти нього, і я прошу вибачення", - сказав Маск.

Він написав свої вибачення дайверу у відповідь на повідомлення іншого користувача "Твіттера". "Провина на мені і тільки на мені", - пише він.

У той же час він звинуватив Ансуорта в тому, що той сказав неправду про його міні-субмарину, яку Маск доставив по повітрю в Таїланд для порятунку підлітків. Вона так і не була використана при порятунку.

Між тим, британський дайвер заявляв журналістам, що обмірковує можливість подачі судового позову проти Ілона Маска.

Ансуорт живе в Таїланді. Він був одним з перших, хто дізнався, де саме в печері знаходяться діти, і допоміг зібрати міжнародну команду фахівців зі спелеодайвінгу.

Ілон Маск повідомив, що готовий взяти участь в порятунку хлопчиків, і разом зі своєю командою сконструював і відправив по повітрю в Таїланд міні-субмарину.

Однак Ансуорт заявив, що вона абсолютно непридатна для порятунку дітей. Влада Таїланду також відмовилася від планів використовувати цей мініатюрний підводний човен для рятувальної операції.

Маск у відповідь написав твіт, в якому, не згадуючи Верна Ансуорта по імені, назвав його "британським експатом, який живе в Таїланді".

Він також сказав, що зніме відео, в якому міні-субмарина без всяких проблем проникне вглиб печери. "Знаєш що, не варто паритися з відео. Ми самі знімемо, як один з міні-підводних човнів проходить весь шлях до печери №5 без проблем. Вибач, педо, ти реально на це напросився", - написав Маск.

Коли через ці слова на адресу Маска посипалася критика, він лише посилив свої нападки на Ансуорта. "Жодного разу не бачив цього британського експата, що живе в Таїланді (підозріло), за весь час, що ми були біля печер", - написав Маск.

Пізніше Ілон Маск видалив ці твіти, які отримали 22 млн його фоловерів.

Як повідомляв УНІАН, 12 таїландських підлітків загубилися 23 червня і були виявлені рятувальниками лише 2 липня. Зараз вони благополучно визволені з печери. Операція з їхнього порятунку була вкрай складною, в ній були задіяні сотні волонтерів.