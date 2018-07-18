Всіх врятованих з печери в Таїланді дітей виписали з лікарні

Всі врятовані 13 осіб прибудуть на прес-конференцію, яка буде транслюватися в прямому ефірі урядового телевізійного пулу.

Дванадцятьох членів дитячої футбольної команди та їхнього тренера, врятованих із затопленої печери в Таїланді, виписали з лікарні.

Про це повідомляє телеканал TNN 24.

За наявною інформацією, підлітки і їх тренер перебували в госпіталі Прачанукро у місті Чіанграй на медичному карантині після операції.

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Також стало відомо, що всі врятовані 13 осіб прибудуть на прес-конференцію, яка буде транслюватися в прямому ефірі урядового телевізійного пулу.

Підліткову футбольну команду «Дикі кабани» та їх тренера врятували із затопленої печери Кхао-Луанг 10 червня. Через зливи вхід в печеру виявився затопленим, тому вони не могли вибратися протягом двох тижнів.

Раніше повідомлялося, що Ілон Маск назвав педофілом дайвера, який брав участь у порятунку дітей.