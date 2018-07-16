Ілон Маск назвав педофілом британського дайвера, який рятував дітей з печери в Таїланді

Рятувальник Верн Ансворт, який брав участь в рятувальній операції, заявив, що ідея Маска про міні-субмарину є піар-ходом.

Мільярдер Ілон Маск в різкій формі відповів британському дайверу, який розкритикував його план порятунку дітей із затопленої печери в Таїланді.

Про це повідомляє The Guardian. Рятувальник Верн Ансворт, який брав участь в рятувальній операції, заявив, що ідея Маска про міні-субмарину є піар-ходом. Підводний човен він порадив засунути мільярдерові "якомога глибше".

У відповідь Маск своєму Twitter назвав опонента педофілом, зазначивши, що його міні-субмарина була б успішною.

Як повідомляв УНІАН, 12 підлітків з футбольної команди і їх тренер зникли 23 червня. Коли вони були в печері Тхам Луанг, почалася повінь, і група була відрізана від виходу.

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Через десять днів їх знайшли, однак не змогли відразу вивести на поверхню через дощі. Операція з порятунку підлітків та їх тренера почалася 8 липня.

6 липня Ілон Маск відправив в Таїланд фахівців для допомоги в порятунку групи школярів із затопленої печери. Винахідник запропонував використовувати міні-субмарину, чиї невеликі розміри дозволять їй легко проходити через вузькі проходи печери. За його словами, апарат повинен бути досить легким, щоб його могли нести два дайвери.

Однак, Ілону Маску долучитися до цієї операції, влада країни так і не дозволила.