Правозахисниця: на Донбасі загинули або без вісті пропали більше 5 тисяч військових РФ

Про це повідомила російська правозахисниця, керівник групи в соцмережі "Вантаж-200 з України в Росію" Олена Васильєва в інтерв'ю 5 каналу.

Читайте такожМіж ватажками "ДНР" та "козаками" виник черговий конфлікт через небажання йти на передову

Відповідаючи на питання, яка кількість російських військовослужбовців загинула або пропала без вісті в Україні, вона відповіла, що "за нашими даними, їх більше 5 тисяч чоловік... це станом на зараз".

"До того ж мені дуже сильно дорікають наші російські військовослужбовці, що я занижую цю цифру", - додала вона.

"Найбільша проблема в тому, щоб в Росії, матері змогли одержати тих, хто віддав свої життя тут на вашій землі, але ж за що", - обурюється правозахисниця.