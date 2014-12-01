Військові РФ готові підняти повстання проти Путіна - правозахисниця
Військові Росії через постійну відправку на війну на Донбас готові підняти повстання проти президента Росії Володимира Путіна.
Про це йдеться у сюжеті, опублікованому засновницею співдружності "Вантаж-200" Олена Васильєва, повідомляють Подробности.
З Донбасу продовжують вирушати в Росію труни із загиблими російськими солдатами.
"Сотні цинкових трун пробудили в російських солдатах холодний розум. Військові готові повстати проти Путіна. Виявляється, на білих фурах Путіна в Україну в'їхала кремлівська армія. А під вивіскою "місцевого "ополчення" воює спецназ Головного розвідуправління", - йдеться в сюжеті.
Війна на Донбасі - надбавка до зарплати вірного Кремлю солдата, який може заробити на цьому до 10 тисяч доларів. На карті російського "Вантажу-200" позначені загиблі військові, що прибули в Донбас з міст - від Воронежа і до далекого Сибіру.
"Похоронки" пачками приходять у військові частини Росії.
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"В "похоронках" пишуть - "інфаркти", "інсульти", "суїциди", в цілому всяку маячню", - говорить Васильєва.
"Кремлівська пропаганда продовжує стверджувати - це військовослужбовці, які оформили заяву на відпустку і вирушили допомагати братньому українському народу. У військових ж частинах - як у часи холодної війни солдатам розказують "кисельовщину", а сама "політінформація проходить в умовах суворої секретності", - йдеться в сюжеті.