Військові РФ готові підняти повстання проти Путіна - правозахисниця

Про це йдеться у сюжеті, опублікованому засновницею співдружності "Вантаж-200" Олена Васильєва, повідомляють Подробности.

З Донбасу продовжують вирушати в Росію труни із загиблими російськими солдатами.

"Сотні цинкових трун пробудили в російських солдатах холодний розум. Військові готові повстати проти Путіна. Виявляється, на білих фурах Путіна в Україну в'їхала кремлівська армія. А під вивіскою "місцевого "ополчення" воює спецназ Головного розвідуправління", - йдеться в сюжеті.

Війна на Донбасі - надбавка до зарплати вірного Кремлю солдата, який може заробити на цьому до 10 тисяч доларів. На карті російського "Вантажу-200" позначені загиблі військові, що прибули в Донбас з міст - від Воронежа і до далекого Сибіру.

"Похоронки" пачками приходять у військові частини Росії.

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"В "похоронках" пишуть - "інфаркти", "інсульти", "суїциди", в цілому всяку маячню", - говорить Васильєва.

"Кремлівська пропаганда продовжує стверджувати - це військовослужбовці, які оформили заяву на відпустку і вирушили допомагати братньому українському народу. У військових ж частинах - як у часи холодної війни солдатам розказують "кисельовщину", а сама "політінформація проходить в умовах суворої секретності", - йдеться в сюжеті.