"Дуже агресивні люди": Трамп образив жителів Чорногорії

Президент США вважає, що "агресивна" Чорногорія, незважаючи на членство в НАТО, не вкладає гроші в оборону. Чорногорія витрачає на оборону 1,66 відсотка свого ВВП.

Президент США Дональд Трамп засумнівався в необхідності колективної самооборони країн НАТО, передбаченій у 5 статті Північноатлантичного договору.

Говорячи про Чорногорію в інтерв'ю телеканалу Fox News у середу, 18 липня, Трамп заявив, що американські війська не повинні захищати цю країну, оскільки "це дуже несправедливо, адже вони навіть не платять", повідомляє DW.

Крім того, американський президент звинуватив жителів Чорногорії в "агресивності". На думку Трампа, Чорногорія - це крихітна країна з "дуже сильними і дуже агресивними людьми". "Вони можуть розсердитися, і - вітаю! - у вас Третя світова війна", - заявив Дональд Трамп.

Читайте такожМережу розсмішила реакція Трампа на "факти" Путіна (відео)

У відповідь на заяву Трампа офіційний представник Північноатлантичного альянсу підкреслив, що стаття про колективну самооборону держав-членів НАТО "безумовна і непорушна". Він нагадав, що, згідно з 5-ю статтею, "напад на одного - це напад на всіх". "Президент Трамп чітко позначив, що США повністю віддані НАТО, і наш альянс сильний", - зазначив представник НАТО.

Чорногорія вступила в НАТО 5 червня 2017 року, ставши наймолодшою учасницею Альянсу. Її оборонні витрати в 2017 році, згідно з відкритими джерелами, склали 66 млн євро, тобто 1,66 відсотка ВВП країни.