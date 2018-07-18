Трамп звинуватив опонентів у бажанні розпочати війну замість налагодження відносин з РФ

Президент США відповів на критику за його поведінку під час зустрічі з Путіним.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп звинувачує своїх опонентів і критиків у бажанні розпочати війну замість налагодження відносин з Російською Федерацією.

Про це він написав у мікроблозі Twitter.

«Деякі люди ненавидять той факт, що я добре поладив з президентом Росії Володимиром Путіним. Вони краще воліли б відправитися на війну, аніж побачити це. Це називається синдромом психічного розладу через Трампа», - зазначив Трамп.

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Як повідомляв УНІАН, 16 липня Путін і Трамп провели переговори у президентському палаці в Гельсінкі (Фінляндія). Після зустрічі на спільній з Путіним прес-конференції Трамп заявив, що конструктивний діалог з РФ відкриває нові шляхи для досягнення миру і стабільності у світі. Президент США повідомив, що разом із Путіним збирається врегулювати багато світових проблем, а Росія має намір співпрацювати з США в питанні ядерного роззброєння Північної Кореї. Виступ Трампа на спільній прес-конференції з Путіним викликав шквал критики з боку демократів і республіканців. Після повернення до США він заявив, що на прес-конференції обмовився про втручання Росії у вибори в США у 2016 році.

Президент зазначив, що переглядав стенограму та відео свого виступу і «усвідомив, що існує потреба дещо прояснити» щодо його зауважень про російське втручання у вибори в США у 2016 році.

«У ключовому реченні мого виступу я сказав (стосовно Росії - УНІАН) фразу «була б» замість «не була б», - заявив Трамп і додав: «Речення мало звучати так: «Я не бачу жодних причин, чому це не була б Росія». Свого роду подвійне заперечення»

У понеділок на прес-конференції з Путіним Трамп сказав: «Я не бачу жодних причини, чому це була б Росія (яка втрутилася у вибори)»

Сьогодні, 18 липня, президент США заявив, що очікує багато позитивних результатів від зустрічі з Путіним у довгостроковій перспективі.