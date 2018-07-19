Трамп вже хоче нової зустрічі з Путіним

Президент США заявляє, що вірить у можливість урегулювання ситуації в Україні.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявляє, що очікує на наступну зустріч з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним та вірить у можливість урегулювання ситуації в Україні.

Про це президент США повідомив у мікроблозі Twitter.

"Саміт з Росією мав великий успіх, за виключенням справжнього ворога народу - засобів масової інформації фальшивих новин. Я з нетерпінням очікую на нашу другу зустріч для того, аби ми розпочали реалізовувати деякі з багатьох справ, які обговорювалися, включаючи припинення тероризму, безпеку для Ізраїлю, ядерне нерозповсюдження, кібератаку, торгівлю, Україну, миру на Середньому Сході, Північної Кореї...", - наголосив Трамп.

"Є багато відповідей, деякі легкі і деякі складні, для цих проблем... але вони усі можуть бути урегульовані", - заявив президент США.

Читайте такожПутіна і Трампа "схрестили" на обкладинці Time (фото)

Як повідомляв УНІАН, 16 липня Путін і Трамп провели переговори у президентському палаці в Гельсінкі (Фінляндія). Після зустрічі на спільній з російським лідером прес-конференції президент США заявив, що конструктивний діалог з РФ відкриває нові шляхи для досягнення миру і стабільності у світі.

Він заявив, що разом з Путіним збирається врегулювати багато світових проблем, а Росія має намір співпрацювати з США в питанні ядерного роззброєння Північної Кореї.

Виступ Трампа на спільній прес-конференції з Путіним викликав шквал критики з боку демократів і республіканців. Після повернення до США він заявив, що на прес-конференції обмовився про втручання Росії у вибори в США у 2016 році. Президент зазначив, що переглядав стенограму та відео свого виступу і «усвідомив, що існує потреба дещо прояснити» щодо його зауважень про російське втручання у вибори в США у 2016 році.

«У ключовому реченні мого виступу я сказав (стосовно Росії - УНІАН) фразу «була б» замість «не була б», - заявив Трамп і додав: «Речення мало звучати так: «Я не бачу жодних причин, чому це не була б Росія». Своєрідне подвійне заперечення».

У понеділок на прес-конференції з Путіним Трамп сказав: «Я не бачу жодних причини, чому це була б Росія (яка втрутилася у вибори)»

18 липня президент США заявив, що очікує багато позитивних результатів від зустрічі з Путіним у довгостроковій перспективі. Також президент США вважає, що Росія більше не є загрозою для Сполучених Штатів.

Пізніше Трамп визнав, що Путін відповідальний за втручання у вибори в США.