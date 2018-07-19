Трамп заявив про особисту відповідальність Путіна за втручання у вибори в США

Трамп додав, що під час зустрічі в Гельсінкі він "дав Путіну зрозуміти, що Вашингтон не може допустити повторення того, що сталося".

Президент США Дональд Трамп заявив про особисту відповідальність президента РФ Володимира Путіна за втручання в американські вибори 2016 року.

Про це Трамп сказав в інтерв'ю телеканалу CBS.

Президент США, зокрема, сказав, що згоден з висновком американської розвідки про причетність Росії до втручання у вибори і що він вже багато разів говорив про це.

На питання журналіста, чи вважає він Путіна особисто відповідальним за втручання, Трамп відповів ствердно.

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"Так, я б вважав, тому що він відповідає за керівництво країною. Точно так само, як і я вважаю себе відповідальним за те, що відбувається в моїй країні. Так що, безумовно, як лідера держави, слід було б вважати його відповідальним, так", - сказав Трамп

Трамп додав, що під час зустрічі в Гельсінкі він "дав Путіну зрозуміти, що Вашингтон не може допустити повторення того, що сталося".

Як повідомляв УНІАН, 16 липня Путін і Трамп провели переговори в президентському палаці в Гельсінкі (Фінляндія). Після зустрічі на спільній з російським лідером прес-конференції президент США заявив, що конструктивний діалог з РФ відкриває нові шляхи для досягнення миру й стабільності в світі.

Він заявив, що разом із Путіним збирається врегулювати багато світових проблеми, а Росія має намір співпрацювати із США в питанні ядерного роззброєння Північної Кореї.

Виступ Трампа на спільній прес-конференції з Путіним викликав шквал критики з боку демократів та республіканців. Після повернення до США він заявив, що на прес-конференції обмовився про втручання Росії у вибори в США в 2016 році. Президент зазначив, що переглядав стенограму і відео свого виступу і "усвідомив, що існує потреба дещо прояснити" з приводу його зауважень про російське втручання у вибори в США в 2016 році.

"В ключовому реченні мого виступу я сказав (щодо Росії - УНІАН) фразу "була б" замість "не була б", - заявив Трамп і додав: "Речення мало звучати так: "Я не бачу ніяких причин, чому це не була б Росія". Своєрідне подвійне заперечення".

У понеділок на прес-конференції з Путіним Трамп сказав: "Я не бачу ніяких причин, чому це була б Росія (яка втрутилася у вибори)".

У середу, 18 липня, президент США заявив, що очікує багато позитивних результатів від зустрічі з Путіним у довгостроковій перспективі.