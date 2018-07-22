Британія може відмовитися від виплати ЄС платежів, пов'язаних з Brexit

Британський міністр у справах Brexit Домінік Рааб заявляє, що відсутність домовленостей має передбачати і відсутність зобов'язань.

Британія може відмовитися від виплати Євросоюзу платежів, пов'язаних з виходом країни з ЄС, якщо на переговорах про Brexit сторонам не вдасться досягти взаємоприйнятної торговельної угоди.

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Про це заявив британський міністр у справах Brexit Домінік Рааб, повідомляє радіо «Свобода».

За його словами, відсутність домовленостей має передбачати і відсутність зобов'язань.

«Не можна, щоб одна сторона виконувала умови, а інша цього не робила», -підкреслив політик.

Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей раніше давала зрозуміти, що Лондон не проти сплатити витрати, пов'язані з виходом з ЄС, які оцінюються приблизно в 39 млрд фунтів (близько 50 млрд дол.).

План Мей, схвалений членами її кабінету, передбачає, що Британія прагнутиме домовленості з ЄС про збереження митного союзу. У той же час переговори між Лондоном і Брюсселем йдуть важко, і спостерігачі не виключають, що до 29 березня 2018 року - передбачуваного дня виходу Британії з ЄС - домовленості так і не буде досягнуто. Один з варіантів розвитку подій у даному разі - повернення торгівлі між Британією і Євросоюзом до правил СОТ, що означає заповадження мита на ряд товарів і послуг та інші обмеження.