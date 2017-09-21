Велика Британія готова виплатити ЄС за Brexit 20 мільярдів євро

В процесі виходу зі складу Європейського союзу Велика Британія готова виплатити Брюсселю не менше 20 млрд євро.

Як повідомляє Deutsche Welle, про це заявив радник прем'єр-міністра об’єднаного королівства Терези Мей з питань ЄС Олівер Роббінс.

Крім того, повідомляється, що розмір суми, яку Лондон має намір сплатити Євросоюзу, Мей може офіційно оголосити в програмній промові щодо Brexit 22 вересня у Флоренції.

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У той же час, в британському уряді відомості про суму в 20 млрд назвали "чистою спекуляцією".

За даними джерел у Брюсселі, ЄС вимагає від 60 до 100 млрд євро, які, згідно заяви єврокомісара з питань бюджету Гюнтера Еттінгера, повинні бути виплачені до 2023 року.