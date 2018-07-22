Куба відмовиться від комунізму і може дозволити одностатеві шлюби

Проект нової конституції Куби передбачає визнання прав громадян на приватну власність. Кубинці відмовляться від комунізму, зупинившись на будівництві соціалізму.

У парламенті Куби обговорюється новий проект конституції країни, яка має замінити чинну конституцію, прийняту за Фіделя Кастро в 1976 році. Читайте такожНа Кубі провели розслідування "акустичної атаки" на дипломатів США та назвали звинувачення "фантастикою"

Як оголосив секретар Держради Куби Омер Акоста, основний закон повинен визнати право громадян на приватну власність. Крім того, замість будівництва "комуністичного суспільства" в якості мети проект конституції пропонує "будівництво соціалізму", повідомляє «Німецька хвиля».

Нова конституція Куби повинна відобразити політичні та економічні зміни, щоб зміцнити позиції однопартійної системи в країні в майбутньому. Зокрема, проект передбачає лібералізацію економічного ладу, зокрема, визнання приватної власності. Це має, в свою чергу, забезпечити правове визнання малого бізнесу, який процвітає у зв'язку з останніми економічними реформами.

Хоча правлячою політичною силою залишається комуністична партія, проект конституції передбачає велику ступінь розмежування влади після майже 60-річного правління братів Кастро. Згідно з документом, замість президента уряд очолить прем'єр-міністр. Крім того, президент більше не буде головою Державної ради і Ради міністрів. Замість цього Державну раду - вищий виконавчий орган Куби - очолюватиме голова парламенту.

Проект нового основного закону передбачає обмеження для президента за віком і часом перебування на посаді. Зокрема, при першому вступі на посаду президент Куби повинен бути не старшим за 60 років, крім того, він не може обиратися більше двох разів поспіль. Термін перебування на посаді президента - 5 років.

Раніше стало відомо, що у новій конституції Куби хочуть дозволити одностатеві шлюби. У проекті документа йдеться, що "шлюб - це добровільний союз між двома людьми" без зазначення їх статі. Засідання парламенту щодо нової конституції повинні завершитися 23 липня, після він буде винесений на референдум.