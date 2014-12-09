У США оприлюднили доповідь про допити ЦРУ: позбавлення сну, побиття і болісні пози

Голова сенатського комітету з розвідки Дайан Файнштейн заявила, що те, як співробітники спецслужб поводилися з ув'язненими, в низці випадків слід розцінювати як тортури, повідомляє BBC.

У доповіді говориться, що подібні методи допиту, які практикувалися після масованої атаки на США у вересні 2001 року, жодного разу не допомогли отримати корисну інформацію про плани бойовиків.

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У числі жорстких методів допиту, які ЦРУ застосовувало по відношенню до підозрюваних в тероризмі - позбавлення сну на строк до 180 годин, приниження, побиття і тривале утримання в болісних позах.

Згідно з доповіддю сенаторів, керівництво ЦРУ допускало серйозних помилок при реалізації програми по боротьбі з тероризмом, а інформація, яку оприлюднювало агентство, часто була недостовірною.