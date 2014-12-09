Меркель про ситуацію з Росією: Ми не вирішимо проблем, якщо не називати речі своїми іменами

Канцлер ФРН Ангела Меркель не виключає, що ЄС доведеться застосувати подальші санкції проти РФ.

Про це вона заявила під час виступу на з'їзді своєї партії ХДС, повідомляє Українська правда з посиланням на Deutschlandfunk.de.

"Санкції не є самоціллю. Однак ми введемо їх, якщо це буде необхідно", - підкреслила вона.

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Меркель зазначила, що РФ порушила міжнародне право анексією Криму і поставила під сумнів мирний порядок у Європі.

"Ми не вирішимо ці проблеми, якщо не називати речі своїми іменами", - зазначила канцлер ФРН.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що представники Кремля пропонували Німеччині розібратися з українською кризою без залучення інших сторін, але повернулися ні з чим.