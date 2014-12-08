В МЗС РФ визнають, що США навряд чи скоро знімуть санкції проти Росії

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це в Держдумі РФ сказав заступник керівника МЗС РФ Сергій Рябков.

«Ми не маємо ілюзій, чи скоро вдасться подолати нинішній етап глибинного охолоджування у відносинах із США... Загальновідомо, що США не визнали свого часу факт входження прибалтійських держав до складу Радянського Союзу і весь час існування союзу супроводжувався збереженням цієї правової колізії, яка не афішувалась. Я очікую такої самої ситуації на десятиліття вперед стосовно Криму і Севастополя про невизнання входженні цих суб'єктів до складу РФ... США триматимуться цій позиції і її не мінятимуть», - сказав Рябков.

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Він наголосив, що подібна ситуація спостерігається і в питанні санкцій проти РФ.

За його словами, «глибоко помиляються ті, хто вважає, що американські санкції - це тимчасове явище».

«Ми не визнаємо легітимності цих санкцій. У переговори щодо критеріїв їх відміни не вступатимемо. Суворо кажучи, і пропозицій таких немає. Виникла нова реальність, з якою доводиться мати справу», - сказав він.

Рябков наголосив, що у Вашингтоні вже заявляють про те, що санкції відмінятимуться тоді, коли «ми побачимо те, що ми хочемо побачити».

За його словами, не можна розраховувати на лобістський вплив американських компаній, у яких є інтереси в РФ, оскільки навіть найбільші компанії США готові дослухатися до «дружніх порад, які надходять з урядових структур».

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі було створено так звані Донецьку і Луганську «народні республіки». Росія поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Через ці дії США, Євросоюз, Канада, Японія, Австралія і низка інших країн ввели проти Росії санкції.