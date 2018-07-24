У Білому домі розповіли про єдину домовленість Трампа і Путіна

Після переговорів президентів Росії і США американські політики і ЗМІ розкритикували Трампа за недостатню жорсткість у розмові з президентом Росії.

Помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон планує зустрітися зі своїм колегою з Росії.

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Про це президенти Росії і США Володимир Путін і Дональд Трамп домовилися на саміті в Гельсінкі 16 липня, розповіла представник Білого дому Сара Сандерс, передає Радіо Свобода.

Вона заявила, що жодних інших письмових або усних домовленостей на переговорах лідери двох країн не досягли. З ким саме зустрінеться Болтон, Сандерс не уточнила і обіцяла оголосити деталі, коли вони стануть відомі.

Після переговорів президентів Росії і США американські політики і ЗМІ розкритикували Трампа за недостатню жорсткість у розмові з президентом Росії. На прес-конференції після зустрічі Путін, зокрема, допустив допит росіян у справі про ймовірне втручання у вибори в США. При цьому у відповідь російський президент зажадав допитати американців у справі фонду Hermitage Capital. Білий дім пропозицію відкинув.