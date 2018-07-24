Трамп погрожує екс-співробітникам ЦРУ позбавити їх доступу до секретної інформації

Зокрема, Трамп загрожує позбавити відповідного статусу шістьох колишніх американських співробітників розвідки і правоохоронних органів.

Президент США Дональд Трамп розглядає питання про позбавлення статусу, який надає допуск до секретної інформації, екс-директор ЦРУ Джона Бреннану і іншим критикам, які працювали в часи президентства Барака Обами.

Про це повідомила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, передає Reuters.

Зокрема, Трамп загрожує позбавити відповідного статусу шістьох колишніх американських співробітників розвідки і правоохоронних органів.

Серед них - директор ЦРУ в часи Обами Джон Бреннан, екс-директор ФБР Джеймс Комі, колишній директор національної розвідки Джеймс Клеппер, екс-директор агентства національної безпеки Майкл Хайден, колишній радник Обами з питань національної безпеки Сьюзан Райс і колишній заступник директора ФБР Ендрю Маккейб.