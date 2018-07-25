Вранці на півдні Сирії сталася найбільш смертоносна за останні місяці атака терористів

Серед жертв терористичної атаки - проурядові військові, їхні союзники та мирні жителі.

Через декілька атак смертників на півдні Сирії у середу, 25 липня, загинули десятки людей.

Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, що базується у Лондоні, повідомив, що в атаках, що стались у місті Сувейда, загинули щонайменше 32 людини. Серед них були проурядові військові, їхні союзники та мирні жителі. Також 30 людей отримали поранення, передає DW.com.

Читайте також"Живцем згоріли": журналісти дізналися подробиці загибелі російських військових у Сирії

За даними сирійської влади, в атаках у місті та в селах поблизу нього загинуло щонайменше 27 людей. Сирійська державна агенція новин SANA повідомила, що смертник підірвав себе на ринку у місті Сувейда, що утримується проурядовими силами президента Башара Асада. Служби безпеки переслідували ще принаймні двох смертників, але вони також підірвали себе, спричинивши нові жертви. За даними агенції, атаки було скоєно представниками терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД).

Керівник Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини Рамі Абдель Рахман повідомив, що після цього група продовжила напади у провінції. За даними центру, вибухи також стались у селах на півночі та заході. Там повідомили, що цей напад був найбільш смертоносним протягом декількох останніх місяців.