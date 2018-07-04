У Сирії вбито сина голови "Ісламської держави" - ЗМІ

Місцезнаходження самого Абу Бакри аль-Багдаді невідоме.

Сина голови "Ісламської держави" Абу Бакри аль-Багдаді було убито у сирійському місті Хомс.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на телеканал організації, пише УП.

"Худафая аль-Бадрі, син халіфа, був убитий в ході операції проти нусайритів і росіян поблизу теплової електростанції в Хомсі", - йдеться в заяві.

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Канал показав зображення молодого хлопця з штурмовою гвинтівкою, не повідомивши подробиць.

Місцезнаходження самого Абу Бакри аль-Багдаді невідоме, формулювання повідомлення має на увазі, що він досі живий.

Таємного лідера "Ісламської держави" часто оголошували вбитим або пораненим. Останнє повідомлення від Багдаді було опубліковане у вересні новинною організацією "Аль-Фуркан" у вигляді 46-хвилинного аудіозапису, де він закликав послідовників по всьому світу здійснювати атаки проти Заходу і продовжувати бойові дії в Іраку, Сирії та інших місцях.

Нагадаємо, у травні президент США Дональд Трамп заявив про затримання п'ятьох «найбільш розшукуваних» лідерів «Ісламської держави».