Трамп відклав зустріч з Путіним
23:26, 25 липня 2018Світ
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Зазначається, що зустріч лідерів пройде після завершення розслідування «російського втручання», яке веде спецпрокурор Роберт Мюллер.
Дональд Трамп і Володимир Путін / REUTERS
Президент Росії Володимир Путін і президент США Дональд Трамп зустрінуться в 2019 році.
Про це повідомляє Bloomberg. Зазначається, що зустріч лідерів пройде після завершення розслідування «російського втручання», яке веде спецпрокурор Роберт Мюллер.
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Радник з національної безпеки Трампа Джон Болтон заявив, що, на думку американського лідера, наступна двостороння зустріч з Путіним повинна відбутися після того, як закінчиться «російське полювання на відьом».
Раніше американська сторона запропонувала провести нову зустріч президентів Росії і США Володимира Путіна та Дональда Трампа у Вашингтоні в кінці року.
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