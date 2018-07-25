Bloomberg дізнався про чіп у футбольному м'ячі, який Путін подарував Трампу

На фотографіях не можна визначити, чи був чіп видалений або замінений, а також чи був м'яч спеціально виготовлений для цієї події.

У футбольному м'ячі, який президент Росії Володимир Путін подарував президенту США Дональду Трампу, є чіп.

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Про це повідомляє Bloomberg. Сенатор-республіканець Ліндсі Грем раніше навіть закликав не вносити м'яч у Білий дім і перевірити подарунок на наявність прослуховуючих пристроїв. Однак Bloomberg уточнює, що це рекламний чіп, передають Ведомости.

Путін подарував Трампу офіційний футбольний м'яч чемпіонату світу 2018 – Adidas Telstar. "Всередині нього вбудований чіп, який можна підключити до смартфону і отримати ексклюзивний контент", йдеться на сайті Adidas. Зокрема, мова йде про інформацію про продукт, футбольні новини, змаганнях тощо, пояснює компанія в керівництві до користування.

Adidas не став коментувати Bloomberg, чи міг би чіп бути зламаний російською стороною. Немає ніяких припущень про те, що у таких м'ячів або їхнії чіпів є уразливості безпеки, додає агентство. На фотографіях також не можна визначити, чи був чіп видалений або замінений, а також чи був м'яч спеціально виготовлений для події і лише нагадував продукт Adidas, міркує Bloomberg. Футбольний м'яч перевірили на безпеку, як і всі подарунки, запевнила агентство прес-секретар Білого дому Сара Сандерс. Вона не пояснила, чи було що-небудь виявлено.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня в Гельсінкі пройшла зустріч президентів Росії і США. На ній Путін подарував Трампу футбольний м'яч.