"Ніхто не очікував": Трамп заявив про «прорив» у торгівельних переговорах між США і ЄС

В іншому твіті Трамп написав, що кордони ЄС будуть відкриті для США. Американський лідер відзначив, що під час переговорів зберігалася «тепла» атмосфера.

Президент США Дональд Трамп прокоментував у своєму твіттері переговори з представниками Європейського союзу (ЄС) про новій торговельній угоді між сторонами.

За словами президента, представники країн прийшли до чіткого розуміння», що сторонам немає потреби вводити мита один проти одного. Він зазначив, що в даний момент представники країн працюють над документами про нову торговельну угоду.

В іншому твіті Трамп написав, що кордони ЄС будуть відкриті для США. Американський лідер відзначив, що під час переговорів зберігалася «тепла» атмосфера.

«Був зроблений швидкий прорив, хоча ніхто цього не очікував!», — уклав Трамп.

Раніше повідомлялося, що США і ЄС домовилися не вводити нові мита під час переговорів.