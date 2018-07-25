Трамп запропонував ЄС відмовитися від мит та торговельних бар'єрів

Він зазначив, що завтра приїдуть представники Євросоюзу в Вашингтон, щоб обговорити умови торгових бар'єрів і мит.

Президент США Дональд Трамп запропонував Євросоюзу відмовитися від усіх мит і торговельних бар'єрів. Про це глава Сполучених Штатів написав у твіттері.

«І США, і ЄС відмовляються від усіх мит, бар'єрів і субсидій! Це, нарешті, можна буде назвати вільним ринком і чесною торгівлею! Сподіваюся, що вони це зроблять. Ми готові, а вони — ні!» — написав Трамп.

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Він зазначив, що завтра приїдуть представники Євросоюзу в Вашингтон, щоб обговорити умови торгових бар'єрів і мит.

Раніше стало відомо, що США виділять $12 фермерам через торговельної війни. За даними ЗМІ, відповідні мита Китаю можуть обійтися американським фермерам «мільярди» доларів.