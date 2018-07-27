КНДР передала США останки американських солдатів
05:47, 27 липня 2018Світ
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У даний момент невідомо, останки скількох солдат передані Сполученим Штатам.
REUTERS
Влада Північної Кореї США передала останки американських солдатів, які загинули під час Корейської війни 1950-1953 років.
Про це повідомляється в заяві, опублікованій на сайті Білого дому.
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«Літак С-17 ВПС США з останками полеглих військовослужбовців вилетів з Вонсана, Північна Корея... С-17 перевозить останки на авіабазу Осан, де 1 серпня відбудеться офіційна церемонія репатріації», — йдеться в повідомленні відомства.
У даний момент невідомо, останки скількох солдат передані Сполученим Штатам.
У Білому домі назвали цю подію «значущим першим кроком» для перезапуску репатріації останків американських солдатів з КНДР.
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