КНДР передала США останки американських солдатів

05:47, 27 липня 2018
Світ
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REUTERS

Про це повідомляється в заяві, опублікованій на сайті Білого дому.

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«Літак С-17 ВПС США з останками полеглих військовослужбовців вилетів з Вонсана, Північна Корея... С-17 перевозить останки на авіабазу Осан, де 1 серпня відбудеться офіційна церемонія репатріації», — йдеться в повідомленні відомства.

У даний момент невідомо, останки скількох солдат передані Сполученим Штатам.

У Білому домі назвали цю подію «значущим першим кроком» для перезапуску репатріації останків американських солдатів з КНДР.

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Теги: #КНДР#останки