КНДР передала США останки американських солдатів

У даний момент невідомо, останки скількох солдат передані Сполученим Штатам.

Влада Північної Кореї США передала останки американських солдатів, які загинули під час Корейської війни 1950-1953 років.

Про це повідомляється в заяві, опублікованій на сайті Білого дому.

Читайте такожКНДР роззброюється: почався демонтаж ключових об'єктів на ракетному полігоні (відео)

«Літак С-17 ВПС США з останками полеглих військовослужбовців вилетів з Вонсана, Північна Корея... С-17 перевозить останки на авіабазу Осан, де 1 серпня відбудеться офіційна церемонія репатріації», — йдеться в повідомленні відомства.

У даний момент невідомо, останки скількох солдат передані Сполученим Штатам.

У Білому домі назвали цю подію «значущим першим кроком» для перезапуску репатріації останків американських солдатів з КНДР.