Росія збирається співпрацювати із США в питанні ядерного роззброєння КНДР - Трамп

Президенти Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації обговорили питання нерозповсюдження ядерної зброї у світі.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявляє, що Російська Федерація має намір співпрацювати з США в питанні ядерного роззброєння Корейської Народно-Демократичної Республіки.

Про це президент США сказав у президентському палаці в Гельсінкі (Фінляндія) на спільній з президентом РФ Володимиром Путіним прес-конференції, яка транслювалася на сайті Білого дому.

"Ми також обговорили одну з найбільш критичних проблем, з якою стикається людство - ядерне нерозповсюдження", - заявив Трамп.

У зв'язку з цим президент США повідомив, що розповів російському президентові про свою зустріч з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, що стосувалася ядерного роззброєння Корейського півострова.

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"І після сьогоднішнього дня я дуже впевнений, що президент Путін і Росія дуже сильно хочуть покінчити з цією проблемою, збираються співпрацювати з нами, і я ціную це зобов'язання", - сказав Трамп.

Путін під час прес-конференції заявив, що Росія передала США свої пропозиції щодо співпраці у сфері стратегічної стабільності і нерозповсюдження зброї масового знищення.

«Ми вважаємо за необхідне подальшу спільну роботу з опрацювання всього комплексу військово-політичного досьє і досьє з роззброєння, тут і продовження дії договору про стратегічні наступальні озброєння, небезпечна ситуація навколо розвитку елементів глобальної системи американської протиракетної оборони, виконання договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, і тематика розміщення зброї в космосі, - сказав Путін.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 липня, Путін і Трамп прибули у президентський палац в Гельсінкі (Фінляндія) для ведення переговорів. Трамп на початку зустрічі назвав доброю справою можливість порозумітися з Росією. Американський президент наголосив, США і РФ - дві великі ядерні держави, і це не є добре для світу. У свою чергу, президент РФ заявив про необхідність детально обговорити двосторонні відносини.

Перед зустріччю Трамп заявляв, що має намір обговорити з Путіним нерозповсюдження ядерної зброї, порушити питання України і Сирії, а також втручання РФ у вибори в США.

Довідка УНІАН. 12 червня в Сінгапурі відбулася перша в історії американо-північнокорейських відносин зустріч чинного президента США з лідером Північної Кореї. Її основна тема - ядерне роззброєння КНДР і зменшення напруженості у відносинах між державами. Саміт проходив в п'ятизірковому готелі Capella на курортному острові Сентоза. За його підсумками підписано спільну заяву, відповідно до якої США зобов'язуються надати гарантії безпеки КНДР в обмін на повну денуклеаризацію Корейського півострова. При цьому Трамп зазначив, що зняття санкцій проти КНДР слід очікувати тільки після того, як денуклеаризацію Корейського півострова буде завершено. Також він запевнив, що Північна Корея має намір знищити основний полігон з випробування ракетних двигунів.