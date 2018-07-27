Washington Post: Манафорт отримав «найбільше задоволення» від роботи на Януковича

В США оприлюднили документи, які розкривають деталі роботи американського політтехнолога в Україні.

Впродовж майже десятиліття політтехнолог Пол Манафорт в поті чола служив Віктору Януковичу. І хроніки цієї його роботи задокументовані в сотнях документів, які він не хотів показувати федеральному суду.

Однак, суд над Манафортом через звинувачення в податковому і банківському шахрайстві почнеться наступного тижня. Тож його захист оприлюднив документи, в яких розкривається те, як політтехнолог використовував в Україні всі прийоми, вивчені під час американських кампаній, пише Washington Post.

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«Працюючи над кампаніями впродовж 35 років, ця очолює список тих, які принесли найбільше задоволення», - писав Манафорт групі стратегів після того, як Віктор Янукович переміг на виборах в 2010 році.

В групу входили Тед Дівайн і Адам Страсберг, які входили у виборчі команди демократів Джона Кеннеді і Берні Сандерса.

Видання нагадує, що суд над Манафортом пов’язаний зі справою, яка бере свій початок з роботи на Януковича і його проросійську «Партію регіонів». Політтехнолога звинуватили у банківському і податковому шахрайстві через гроші, які він отримав в Україні. Ці звинувачення з’явилися в процесі розслідування втручання Росії у американські вибори в 2016 році, під час яких Манафорт працював на кампанію Дональда Трампа.

Документи, які його захист був змушений оприлюднити, охоплюють період з 2005 року, коли «Помаранчева революція» не дозволила Януковичу обманом зайняти крісло президента України. В той рік Манафорт написав записку українському олігарху Рінату Ахметову, який підтримував «Партію регіонів». В ній він вказав, що імідж Януковича «був отруєний не менше, ніж тіло Ющенка діоксином». А «історичний підйом» партії напряму пов’язаний з її здатністю розподіляти блага, що стало неможливим, коли вона втратила владу.

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Однак, Манафорт організував галасливий мітинг у грудні того року на підтримку Януковича. В цьому йому допомагав Тім Унс, який працював на кампанію Трампа, а також Боббі Під, який мав досвід роботи в Білому домі.

В записці Дівайна до Манафорта від 2006 року йшлося, що у Януковича «є зв’язки з Росією, необхідні для вирішення проблем, створених Ющенком і його командою» . Соратникам було наказано називати тогочасних українських лідерів наївними за те, що їхній уряд вірив у свою здатність «безкарно дати Росії ляпас».

Здобувши перемогу на виборах в 2010 році, Янукович кинув свого політичного суперника Юлію Тимошенко за ґрати. В квітні 2012 року Дівайн відмовився приєднатися до нової кампанії «Партії регіонів».

«Ми ще раз дійшли до точки, коли нам потрібно відкласти всю політичну роботу в США заради нашої улюбленої країни – України», - писав Дівайну бізнес-партнер Манафорта Річард Гейтс.

«Нажаль, ми не зможемо працювати з вами на виборах цього року», - відповів Дівайн.

Але через чотири місяці після того він відправив Манафорту записку з порадами для кампанії «Партії регіонів» на парламентських виборах.

«Я рекомендую дотримуватися пропорції 3:1 у поширенні позитиву і негативу в рекламі», - йшлося в записці.

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Як свідчать документи, коли режим Януковича був повалений, а сам він втік в Росію у 2014 році, фірма Дівайна обговорювала з Манафортом надання консультацій для іншого кандидата за 100 тисяч доларів на місяць. Але обговорення ні до чого не привело. В червні 2014 року в електронному листі Дівайн написав, що за 10 тисяч доларів на день він готовий здійснити коротку подорож в Україну, щоб зустрітися там з лідерами партії «Опозиційний блок».

В іншому документі від 2013 року команда Манафорта писала про те, як група колишніх європейських політиків під назвою «Група Габсбурга» спробує просувати Україну.

«Група Габсбурга проведе також низку заходів, щоб вплинути на ключових членів уряду США через приватні зустрічі на найвищому рівні», - йшлося в документі.