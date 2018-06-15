Трамп заявив, що суд жорстко покарав Манафорта

Манафорт не є «ватажком мафії» і заявив, що такої жорсткості заслуговує колишній глава ФБР Джеймс Комі.

Президент США Дональд Трамп заявив, що суд жорстко покарав Пола Манафорта. Про це він написав у своєму твіттері.

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«Вау, яке жорстке покарання Полу Манафорту, який представляв колишнього президента США Рональда Рейгана, республіканського політика Боба Доула і багатьох інших високопоставлених політиків і їхній кампанії», — написав Трамп.

Він зазначив, що Манафорт не є «ватажком мафії» і заявив, що такої жорсткості заслуговує колишній глава ФБР Джеймс Комі, якого в четвер звинуватили в порушенні етичних норм при розслідуванні справи про листування Хілларі Клінтон.