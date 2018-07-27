Путін анонсував нові контакти з Трампом "найближчим часом"

Президент РФ заявив, що запросив американського президента здійснити візит до Москви.

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявляє, що готовий зустрічатися з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом у разі створення певних умов для роботи.

Про це Путін сказав по завершенні дводенного саміту БРІКС у Йоганнесбурзі (ПАР), повідомляє сайт Кремля.

"Що стосується зустрічей. Я прекрасно розумію, що сказав президент Трамп. У нього є бажання проводити подальші зустрічі, і я готовий до цього, але потрібно, щоб були відповідні умови, щоб вони створювалися (ці умови), в тому числі, і в наших країнах", - сказав Путін.

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"Ми готові до таких зустрічей, ми готові запросити президента Трампа до Москви. Будь ласка, він має, до речі кажучи, таке запрошення, я йому про це говорив. Я готовий і до Вашингтона приїхати. Але повторюю ще раз, якщо там будуть створені відповідні умови для роботи", - зазначив президент РФ.

"А в цілому у нас будуть контакти найближчим часом, в тому числі на майданчиках різних міжнародних заходів, скажімо, на «двадцятці», є ще плани можливих контактів на інших міжнародних форумах. Тож, незважаючи на всі складності, у даному випадку на складності у внутрішньополітичному житті Сполучених Штатів, життя триває, і контакти наші тривають", - заявив Путін.

Як повідомляв УНІАН, після зустрічі 16 липня з Путіним на спільній прес-конференції Трамп заявив, що конструктивний діалог з Росією відкриває нові шляхи для досягнення миру і стабільності у світі.

Він повідомив, що разом з Путіним збирається врегулювати багато світових проблем, а Росія має намір співпрацювати з США у питанні ядерного роззброєння Північної Кореї.

23 липня президент США наголосив, що на зустрічі з президентом РФ не йшов на жодні поступки.

24 липня спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки у справах України Курт Волкер заявив, що Україна нічого не втратила від зустрічі Трампа і Путіна в Ґельсінкі.