Білий дім: Трамп готовий приїхати до Путіна у Москву, як тільки отримає запрошення
18:50, 27 липня 2018Світ
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Президент США також розраховує прийняти Путіна у Вашингтоні на початку 2019 року.
Дональд Трамп і Володимир Путін / REUTERS
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп готовий здійснити візит до Москви тільки після отримання офіційного запрошення.
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Про це йдеться в заяві прес-секретаря Білого Дому Сари Сандерс.
"Президент Трамп розраховує прийняти президента Путіна у Вашингтоні після початку [2019] року", - йдеться e заяві.
"Він відкритий для відвідин Москви після отримання офіційного запрошення", - заявила Сандерс.
Як повідомляв УНІАН, раніше Путін заявив: "Ми готові запросити президента Трампа до Москви. Будь ласка, він має, до речі кажучи, таке запрошення, я йому про це говорив. Я готовий і Вашингтон приїхати. Але повторюю ще раз, якщо там будуть створені відповідні умови для роботи".
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