58% росіян хочуть бачити Путіна на посаді президента РФ після 2018 року

58% росіян хочуть залишити Володимира Путіна президентом Російської Федерації на четвертий термін

Про це свідчать дані опитування російського «Левада-Центру».

Згідно з його результатами, росіяни підтримують і схвалюють політику Кремля, виступають за надання всілякої підтримки президенту, а також хотіли б бачити Путіна на посаді глави РФ після 2018 року.

Так, 58% респондентів хотіли б бачити Володимира Путіна на посту президента РФ після 2018 року, 19% - не хотіли б. Цікаво, що в жовтні 2013 року майже половина - 45% - росіян виступали проти переобрання Путіна на новий президентський термін і лише 33% опитаних його підтримували.

74% респондентів зазначили, що за час, що минув з часу першого обрання Володимира Путіна на пост президента РФ у них склалося "в основному сприятливе" враження про нього. Лише у 13% склалося негативне враження про нинішнього главу держави, ще 9% сказали, що "знають про нього недостатньо", а 4% не змогли відповісти на це питання.

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Згідно з даними опитування, 72% росіян підтримують дії Путіна на посаді президента, в той час як не підтримують політику Кремля 13%. Всього рік тому, у листопаді 2013 року прихильників президентського курсу було набагато менше - 47% проти 31% відповідно.

На думку більшості респондентів (71%), вплив Путіна на те, що відбувається в РФ є сильним.

На прохання охарактеризувати курс розвитку країни, обраний Володимиром Путіним після повернення на пост президента країни, 37% респондентів підкреслили, що "Путін проводить особливий курс, який важко визначити у звичайних політологічних термінах". Ще 20% зазначили, що курс нинішнього глави РФ "в чомусь (в економіці) ліберальний, в чомусь (в суспільній сфері) консервативний", 10% назвали курс "консервативним, спрямованим на захист традиційних цінностей", ще 10% висловилися за відсутність чіткого курсу - мовляв, всі рішення приймаються ситуативно.

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Опитування проведился 21 - 24 листопада 2014 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського та сільського населення серед 1600 осіб у віці 18 років і старше в 134 населених пунктах 46 регіонів країни. Статистична похибка даних цих досліджень не перевищує 3,4%