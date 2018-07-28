Юнкер прокоментував поцілунок з Трампом (фото)

Трамп опублікував у "Твіттері" фотографію поцілунку з підписом: "Євросоюз в особі Жан-Клода Юнкера і США в особі вашого покірного слуги люблять один одного!".

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер прокоментував фотографію з його поцілунком з президентом США Дональдом Трампом.

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"На диво, і це незвична для мене поведінка, ініціатива виходила не від мене. Також я не знав, що в Овальному кабінеті присутній фотограф. Але ця фотографія передає атмосферу моменту. І це фото оприлюднив Трамп, не я" - сказав Юнкер в інтерв’ю телеканалу ARD, передає ЄвроПравда.

Дональд Трамп опублікував у "Твіттері" фотографію поцілунку, і написав, що "Євросоюз в особі Жан-Клода Юнкера і США в особі вашого покірного слуги люблять один одного!".

Як повідомляв УНІАН, після зустрічі Трампа і Юнкера було оголошено, що США і ЄС будуть домагатися скасування торгових мит, нетарифних бар'єрів і субсидій на промислову продукцію - за винятком товарів автопрому. Вони також домовились розвивати торгівлю в сфері послуг і сільському господарстві, зокрема, підвищити експорт американської сої в Європу. Крім того, ЄС збільшить імпорт скрапленого газу з США та, за словами Трампа, перетвориться у "величезного покупця".