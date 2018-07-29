У британських школах різко скоротилася кількість учнів із Росії

Кількість дітей із Росії, які навчаються у британських школах, скоротилася за останні три роки більш ніж на третину.

Кількість учнів із Росії в школах Великобританії неухильно знижується в останні три роки.

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Про це з посиланням на дані Незалежного об'єднання шкіл повідомляє The Telegraph.

У 2015 році в британських державних школах було зареєстровано 2795 учнів з Росії, до квітня 2018 року ця кількість впала більш ніж на третину, знизившись до 1699 осіб (або на 39,21%).

Це «різке падіння» відображає погіршення відносин між Великобританією та Росією в останні три роки, зазначає The Telegraph. В цей же час Кремль звинувачували у втручанні у вибори в США і Великобританії, в незаконній анексії Криму, а також у тому, що Росія відповідальна за катастрофу малазійського боїнга в небі над Донбасом і за численні кібератаки по всьому світу.

Видання зазначає, що тенденція, ймовірно, посилилася після того, як між Росією та Великобританією вибухнув дипломатичний криза через отруєння в Солсбері Сергія і Юлії Скрипаль.

Звинувативши Москву в організації нападу, Лондон вислав понад 20 російських дипломатів і співробітників їхніх сімей, а також переглянув своє ставлення до російських олігархів у Британії, почавши розслідування стосовно тих з них, походження статків яких «викликає підозру».

Зокрема, власник британського футбольного клубу «Челсі», бізнесмен Роман Абрамович, чий статок оцінюється Forbes в $10,8 млрд, не зміг вчасно продовжити видану йому раніше британську візу і не потрапив на фінал Кубка Англії. Джерело РБК тоді повідомляло, що документи мільярдера розглядаються довше, ніж раніше.

Крім Абрамовича в британських школах вчилися діти Бориса Березовського і син першого заступника прем'єр-міністра Росії Ігоря Шувалова Євген, зазначає газета.

Незалежне об'єднання шкіл — некомерційна асоціація більше 1200 британських шкіл. Вона забезпечує юридичну підтримку навчальних закладів та лобіює їхні інтереси на політичній арені: у Міністерстві освіти, під час розробки законопроектів та ін. У школах, представлених організацією, навчається понад півмільйона учнів.