Ізраїльське громадянство Абрамовича не вирішує проблему з його британською візою - Лондон

Безвізовий режим з Ізраїлем не дозволяє вести бізнес у Британії.

Роман Абрамович не зможе працювати і займатися бізнесом у Великобританії, коли приїде в країну, скориставшись своїм новим громадянством Ізраїлю. Про це попередили на Даунінг-стріт.

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Як передає ZN.uaросійський олігарх останнім часом не зміг відновити свою інвесторську візу, яку він отримав в королівстві після купівлі футбольного клубу "Челсі" в 2003 році. Тепер, отримавши громадянство Ізраїлю, він дійсно зможе без візи перебувати у Великобританії протягом шести місяців. Але в британському уряді попередили, що безвізовий режим з близькосхідною країною не дає права ізраїльтянам працювати.

"Ті, хто мають ізраїльський паспорт, не потребують візи, що означає, що вони зможуть приїхати до Великобританії в якості відвідувачів на максимальний шестимісячний період. Ізраїльтянам потрібно отримати візу, якщо вони хочуть жити, працювати або вчитися у Великобританії", - пояснив прес-секретар британського уряду.

Як повідомляв УНІАН, Абрамовичу не продовжили британську візу інвестора. Вчора стало відомо, що він отримав громадянство Ізраїлю.