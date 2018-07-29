У Москві затримали організаторів мітингу проти пенсійної реформи

Серед затриманих – голова дотепер маловідомої Лібертаріанської партії Росії, яка скликала мітинг, Сергій Бойко, координатор московського штабу опозиційного діяча Олексія Навального Олег Степанов, а також ведучий мітингу Михайло Чичков.

У столиці Росії Москві поліція затримала кількох організаторів мітингу проти планованої пенсійної реформи, а також журналіста і принаймні одного з учасників.

Читайте такожУ британських школах різко скоротилася кількість учнів із Росії

Серед затриманих – голова дотепер маловідомої Лібертаріанської партії Росії, яка скликала мітинг, Сергій Бойко, координатор московського штабу опозиційного діяча Олексія Навального Олег Степанов, а також ведучий мітингу Михайло Чичков, повідомив останній російському правозахисному сайтові «ОВД-Інфо», який відстежує порушення прав людини в Росії, затримання на масових акціях тощо.

Їх доставили до відділку поліції; в чому конкретно їх звинувачують, іще не повідомляли, передає «Радіо Свобода».

Крім того, сайт повідомляє про затримання журналіста видання «Sota.Vision» Івана Єгорова.

Також затримали не встановленого активістами учасника акції, який просто на мітингу почав писати плакат «Путін х**ло».

После митинга меня и организаторов задержали на выходе. Основания не говорят, но я подозреваю, чтл господин Черников обиделся на то, что мы раскопали тумбочки за 200 000 рублей, которые закупает департмент противодействия митингам в Москве pic.twitter.com/ZCgb5XbqDs — Олег Степанов (@olsnov) 29 липня 2018 р.

Про інші інциденти в перебігу мітингу, який відбувся як узгоджений із владою, не повідомляють.

Олексій Навальний, якого теж часто затримують на мітингах, цього разу взяв у ньому участь як рядовий учасник і не став виступати.

За даними організації «Білий лічильник», яка здійснює незалежний від влади підрахунок учасників мітингу, на акцію на площі імені Сахарова в російській столиці прийшло понад 6 тисяч людей.

Мітинги проти пенсійної реформи відбуваються в Москві другий день поспіль. 28 липня в організованому головно комуністами заході взяли участь понад 12 тисяч людей.

28 і 29 липня протести відбулися і в десятках інших міст Росії.

Законопроект, поданий урядом і підтриманий Державною думою в першому читанні, передбачає, що пенсійний вік зросте до 65 років для чоловіків до 2028 року та до 63 років для жінок до 2034 року. Зараз пенсійний вік у Росії для чоловіків і жінок становить 60 і 55 років відповідно.

Плани уряду викликали протести по всій Росії з моменту їхнього оголошення в червні. Понад 2,8 мільйона людей підписали петицію проти реформи на сайті change.org.

Критики заявили, що новий вік виходу на пенсію у багатьох регіонах є вищим за середню тривалість життя.