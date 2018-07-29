У Москві другий день протестують проти пенсійної реформи (фото, відео)

Акцію організувала Лібертаріанська партія і підтримав Олексій Навальний.

У Москві на проспекті Академіка Сахарова проходить мітинг «проти підвищення пенсійного віку та податкового грабежу». Організатором мітингу є Лібертаріанська партія Росії, акція узгоджена з владою.

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За даними проекту «Білий лічильник», який займається підрахунком людей на мітингах, на територію проведення мітингу через рамки пройшло 5000 учасників, передають «Ведомости».

На мітингу присутній політик Олексій Навальний. Він не є організатором мітингу, але анонсував акцію в соціальних мережах. «29 липня пройде мітинг проти пенсійної реформи і податкового грабежу. Слово "реформа" тут, звичайно, треба брати в лапки. Єдина мета підвищення пенсійного віку — тупо заплатити пенсіонерам менше грошей. Так адже і декларують: зараз платимо стільки-то трильйонів, а після "реформи" будемо платити на трильйон менше. Куди піде "зекономлений" трильйон, ви і самі знаєте. Тому приходьте», — написав Навальний 27 липня в Telegram.

Як повідомила Лібертаріанська партія в соціальних мережах, мітинг проти пенсійної реформи і підвищення ПДВ в неділю проходить не тільки в Москві. Заявку на проведення акції організатори подавали в 21 місті, погодили мітинг тільки влада столиці. Ще у трьох містах — Ярославлі, Кемерові і Рибінську — мітинги пройдуть у гайд-парках, де за законом акції узгоджувати не потрібно.

У суботу в багатьох містах Росії пройшли акції проти пенсійної реформи, організовані КПРФ і низкою громадських рухів і організацій. Мітинги проходили в Санкт-Петербурзі, Барнаулі, Єкатеринбурзі, Новосибірську, Самарі та інших містах. Заходи проходили під гаслом «Не допустимо соціального терору влади проти власного народу!».

У Москві хода і мітинг проти пенсійної реформи проходили на проспекті Сахарова. Як повідомив лідер КПРФ Геннадій Зюганов на мітинг приїхали делегації з 15 регіонів. Московський главк МВС нарахував 6500 учасників.

Лібертаріанська партія не перший раз проводить масовий мітинг у Москві: у квітні її акція проти блокування Telegram, також проти Роскомнадзору і цензури, яка проходила на проспекті Сахарова, зібрала більше 12 000 осіб. Акція була узгоджена з владою, однак організатори заявляли до 5000 учасників.