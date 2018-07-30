Ердоган попросив прийняти Туреччину в БРІКС

Турецький президент зазначив, що хотілося б, щоб країни БРІКС зробили необхідні кроки, щоб впустити Туреччину.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган закликав лідерів блоку п'яти країн БРІКС дозволити Туреччині приєднатися до групи.

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"Якщо ви візьмете нас, ім'я платформи, стане BRICST, я сказав", - сказав журналістам Ердоган, передає Hurriyet Daily News. Ердоган також зазначив, що члени БРІКС привітали його пропозицію.

"Особливо Китай каже, що він виступає за розширення. Я бачив, що вони розглядають можливість участі інших країн в цій платформі. Вони не проти", - сказав він.

"Ми знаходимося у G20 з п'ятьма з цих країн. Хотілося б, щоб вони зробили необхідні кроки, щоб впустити нас, і ми зайняли своє місце в БРІКС", - додав він.

До Групи БРІКС входять Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка. Туреччина була запрошена на 10-ту щорічну нараду в якості голови Організації Ісламського співробітництва.