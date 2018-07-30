Ердоган попросив прийняти Туреччину в БРІКС

08:19, 30 липня 2018
Світ
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Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган \ REUTERS

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"Якщо ви візьмете нас,  ім'я платформи, стане BRICST, я сказав", - сказав журналістам Ердоган, передає Hurriyet Daily News. Ердоган також зазначив, що члени БРІКС привітали його пропозицію.

"Особливо Китай каже, що він виступає за розширення. Я бачив, що вони розглядають можливість участі інших країн в цій платформі. Вони не проти", - сказав він.

"Ми знаходимося у G20 з п'ятьма з цих країн. Хотілося б, щоб вони зробили необхідні кроки, щоб впустити нас, і ми зайняли своє місце в БРІКС", - додав він.

До Групи БРІКС входять Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка. Туреччина була запрошена на 10-ту щорічну нараду в якості голови Організації Ісламського співробітництва.

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Теги: #Туреччина#Ердоган