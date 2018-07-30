У Таджикистані автомобіль в’їхав у групу іноземних туристів: чотири людини загинуло

Частину підозрюваних у наїзді знайшли, при затриманні двох з них убили, одного затримали.

На півдні Таджикистану 29 липня автомобіль в’їхав у групу іноземних туристів, які подорожували країною на велосипедах.

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Троє з них загинули на місці, ще один поранений помер у лікарні. Серед загиблих – двоє громадян США, а також громадяни Швейцарії і Нідерландів, передає радіо Свобода.

Ще трьох постраждалих госпіталізували. Міліція Таджикистану повідомила, що частину підозрюваних в наїзді знайшли в селі Торбулок Хатлонської області, при затриманні двох з них убили, одного затримали. За повідомленням місцевих правоохоронців, інших підозрюваних у причетності до нападу розшукують.

Влада організувала огляд автомашин на всіх дорогах регіону, де сталася трагедія. Співробітники силових структур ретельно перевіряють, зокрема й автотранспорт своїх колег.

Президент Таджикистану Емомалі Рахмон висловив співчуття своїм колегам у США, Швейцарії і Нідерландах і пообіцяв знайти винних у нападі й притягти їх до відповідальності.

2018 рік у Таджикистані оголошений роком туризму. За офіційними даними, кількість іноземних туристів, які тільки за п’ять місяців цього року прибули до Таджикистану, перевищила 900 тис. осіб, що вчетверо більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.