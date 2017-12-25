У Німеччині чоловік на швидкості в’їхав в офіс соціал-демократичної партії (фото)

У Різдвяну ніч в Берліні невідомий чоловік на автомобілі в’їхав у фойє штаб-квартири соціал-демократичної партії Німеччини.

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Від зіткнення з колоною у холі будівлі автомобіль загорівся, але завдяки системі пожежної безпеки вогонь вдалося швидко загасити, повідомляє Європейська правда.

Водія автомобіля з травмами доставили до лікарні. Він зізнався правоохоронцям, що таким чином намагався скоїти самогубство.

В його автомобілі знайшли каністри з бензином та пляшки з рідиною розпалювання. Через це поліція розслідує навмисний підпал.

Як повідомляв УНІАН, 3 грудня у Нью-Йорку автомобіль в'їхав в групу людей, одна людина загинула.