У Німеччині чоловік на швидкості в’їхав в офіс соціал-демократичної партії (фото)
Як пояснив водій, таким чином він намагався скоїти самогубство.
У Різдвяну ніч в Берліні невідомий чоловік на автомобілі в’їхав у фойє штаб-квартири соціал-демократичної партії Німеччини.
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Від зіткнення з колоною у холі будівлі автомобіль загорівся, але завдяки системі пожежної безпеки вогонь вдалося швидко загасити, повідомляє Європейська правда.
Водія автомобіля з травмами доставили до лікарні. Він зізнався правоохоронцям, що таким чином намагався скоїти самогубство.
В його автомобілі знайшли каністри з бензином та пляшки з рідиною розпалювання. Через це поліція розслідує навмисний підпал.
Як повідомляв УНІАН, 3 грудня у Нью-Йорку автомобіль в'їхав в групу людей, одна людина загинула.