Польща: активність російських військ у Балтиці "безпрецедентна" - BBC

За його словами, російська військова активність зосереджувалася у міжнародних водах і повітряному просторі, і найбільше вразила Швецію, передає BBC Україна.

Пан Семоняк наголосив, що Росія "не готувалася до атаки", проте тестувала оборону НАТО, що "не слугує вибудовуванню гарних стосунків і довіри".

У вівторок у війську Норвегії заявили, що один із норвезьких військових літаків ледь уникнув зіткнення із російським винищувачем, що підлетів надто близько. Інцидент стався північніше Норвегії.

Також раніше цього тижня фінські повітряні війська заявили про "незвичну інтенсивність" російської активності над Балтійським морем і Фінською затокою.