Оприлюднено відео небезпечного зближення винищувачів Норвегії і Росії

Відео знімали з кабіни пілота норвезького літака, повідомляє Новое Время з посиланням на Wall Street Journal.

"Ми не в курсі, чи помилився російський пілот, або ж Росія просто демонструє агресію", - пояснив представник норвезької армії.

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Авіаінцидент стався в міжнародному авіапросторі на північ від норвезького узбережжя. Два норвезьких F-16 підняли в повітря, щоб супроводити російський штурмовик МіГ-31, який пролетів на відстані менше 20 метрів від одного з них. Дата випадку не уточнюється.

За даними НАТО, в цьому році було перехоплено в три рази більше літаків, ніж у минулому - близько 100.