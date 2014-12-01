Оприлюднено відео небезпечного зближення винищувачів Норвегії і Росії
20:25, 01 грудня 2014Світ
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Армія Норвегії виклала відеозапис ризикованого польоту норвезького винищувача F-16, який наблизився до російського винищувача перехоплювача МіГ-31.
REUTERS
Відео знімали з кабіни пілота норвезького літака, повідомляє Новое Время з посиланням на Wall Street Journal.
"Ми не в курсі, чи помилився російський пілот, або ж Росія просто демонструє агресію", - пояснив представник норвезької армії.
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Авіаінцидент стався в міжнародному авіапросторі на північ від норвезького узбережжя. Два норвезьких F-16 підняли в повітря, щоб супроводити російський штурмовик МіГ-31, який пролетів на відстані менше 20 метрів від одного з них. Дата випадку не уточнюється.
За даними НАТО, в цьому році було перехоплено в три рази більше літаків, ніж у минулому - близько 100.
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