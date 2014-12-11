Австралія хоче встановити пам'ятник жертвам катастрофи Boeing-777 на Донбасі

Про це йдеться у повідомленні прес-служби уряду Австралії з посиланням на заяву Еббота під час спільної з президентом України Петром Порошенком прес-конференції у Мельбурні.

”Я сподіваюся, що в не надто далекому майбутньому лідер Австралії буде мати змогу відвідати східну Україну, щоб допомогти урочисто відкрити монумент загиблим рейсу MH17. І я сподіваюсь, що коли цей час настане, то ми будемо мати змогу зробити це в Україні, яка буде вільною, процвітаючою, мирною та єдиною”, - наголосив Еббот.

Читайте такожНідерланди відмовилися передавати ООН розслідування катастрофи «Боїнга-777»За його словами, у світі є тільки декілька, якщо не один, демократично обраних лідерів, які стикаються віч-на-віч з такою великою кількістю викликів, як президент Порошенко. ”Я захоплююсь та поважаю те, в який спосіб він відповідає на ці всі виклики”, - підкреслив Еббот.

Він висловив бажання запропонувати особисту підтримку президенту України, наскільки це є можливим, а також запевнив, що Австралія як вільна країна відчуває солідарність з такою вільною країною є Україна.

Довідка УНІАН. 17 липня в небі над Донецькою областю підтримувані Росією бойовики збили літак «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук». Всі 298 осіб, які перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири - були громадянами Нідерландів, 38 - громадянами Австралії.

Літак впав у районі Шахтарська в зоні, що контролюється бойовиками. Тіла загиблих перевезли до Нідерландів для проведення пізнання і експертиз. 24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.