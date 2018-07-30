ЗМІ оприлюднили відео жорстокого вбивства туристів у Таджикистані

Нападники врізалися у жертв на автомобілі, а потім вийшли з салону і стали наносити їм ножові поранення.

У мережі з'явилося відео, на якому може бути відзнято напад на групу іноземних туристів в Таджикистані. В результаті інциденту загинули чотири людини.

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Аматорський відеозапис опинився в розпорядженні «Радіо Озоді» («Радіо Свобода»). Зазначається, що інцидент стався на території Дангаринського району Таджикистану.

Хто і за яких обставин зробив відеозапис – невідомо. При цьому, у виданні підкреслили, що зіставивши відеозапис з фотографіями місця події можна припустити, що відео зроблено на місці трагедії.

«Радіо Озоді» також повідомляє, що міністр внутрішніх справ Таджикистану Рамазон Рахімов (Рахімзода) сьогодні відповів на питання журналістів. За його словами, розслідування має встановити, що це було – дорожньо-транспортна пригода, вбивство або теракт.

«Водій і пасажири автомашини, що наїхала на групу іноземних туристів, після наїзду вийшли з салону і напали на них з ножем. Серед них були громадяни США, Нідерландів, Швейцарії і Франції», - сказав глава МВС.

Згідно з офіційною інформацією, яку підтверджують і диппредставництва в Душанбе, в інциденті загинули 2 американця, а також громадяни Швейцарії та Нідерландів. Решта отримали травми і були госпіталізовані.

За інформацією МЗС Нідерландів, в інциденті вбито 56-річний голландеця, а його 58-річна дружина дістала травми.

Як заявив у коментарі журналістам прес-секретар посольства США в Таджикистані Джефф Райденаур, подробиці події говорять про те, що це все ж був напад.

«Попередні дані вказують на те, що це був напад. Ми тісно співпрацюємо з владою Таджикистану в розслідуванні інциденту, яке триває», - зазначив він.

Тим часом деякі очевидці трагедії повідомили журналістам, що тіла туристів були розкидані далеко один від одного. На думку очевидців, пригода було більше схожою не на ДТП, а на ретельно спланований напад.

Як повідомляв УНІАН, на півдні Таджикистану 29 липня автомобіль в'їхав в групу іноземних туристів, які подорожували по країні на велосипедах.

Міліція Таджикистану повідомила, що частину підозрюваних у наїзді знайшли в селі Торбулок Хатлонської області, під час затримання двох із них вбили, одного затримали. За повідомленням місцевих правоохоронців, інших підозрюваних у причетності до нападу розшукують.

2018 рік у Таджикистані оголошено роком туризму. За офіційними даними, кількість іноземних туристів, які тільки за п'ять місяців цього року прибули в Таджикистан, перевищила 900 тис. осіб, що вчетверо більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.