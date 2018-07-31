Пентагон виділить $885 мільйонів на розвиток штучного інтелекту у військових цілях

Використання штучного інтелекту спростить роботу військових і надасть їм час для вирішення більш важливих задач.

Міністерство оборони США має намір виділити $885 млн на розвиток штучного інтелекту (ШІ) у військових цілях.

Читайте такожПентагон вирішив блокувати закупівлю програм з російським вихідним кодом

П'ятирічний контракт знаходиться на стадії підписання, повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на віце-президента фірми Booz Allen Hamilton Джоша Саллівана. Компанія є підрядником Пентагону.

Як розповів Салліван, ці технології повинні допомогти США успішніше конкурувати з Росією і Китаєм. Він зазначив, що використання штучного інтелекту спростить роботу військових і надасть їм час для вирішення більш важливих задач. «Частина завдання полягає в тому, щоб забезпечити доступ нашого уряду до найкращих технологій і застосовувати їх з усією належною відповідальністю заради наших громадян і бійців», - зазначив Салліван.

Віце-президент Booz Allen Hamilton уточнив, що деталі контракту опрацьовуються, а його подробиці засекречені.