У Білому домі підтримують оборонний бюджет США, що передбачає надання Україні $250 мільйонів

Проектом закону також передбачено виділення Україні летальної оборонної зброї на суму 50 мільйонів доларів.

Білий дім готовий підтримати оборонний бюджет США, що передбачає виділення Україні 250 млн доларів, в тому числі 50 млн дол. на летальну оборонну зброю.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, повідомляє Голос Америки.

"Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс висловила підтримку консолідованому проекту оборонного бюджету США, який у четвер ухвалила Палата представників Конгресу абсолютною більшістю голосів - 359 до 54", - сказано в повідомленні.

Йдеться про консолідований проект закону про “Бюджет США на 2019 рік на потреби національної оборони”, що загалом передбачає 717 мільярдів доларів на оборону. Проект уже має підтримку у Сенаті й може бути підтриманий сенаторами уже наступного тижня. Потім документ піде на підпис президента США Дональда Трампа.

Одна зі статей документу дозволяє виділити Міністерству оборони США 250 мільйонів доларів для надання безпекової допомоги Україні. У цю суму закладено 50 мільйонів доларів на оборонні летальні види озброєнь для України.

Документ включає положення про продовження співпраці з Україною у питанні кібербезпеки, який передбачає допомогу Києву у посиленні власних спроможностей щодо захисту від кібератак.

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Також у розділі про "посилення стримування російської агресії у Європі" йдеться про посилену безпекову допомогу Україні та підтримку реформ оборонного сектору.

Проект американського бюджету-2019 закладає "розвиток і впровадження комплексної стратегії співробітництва у галузі безпеки, яка пояснює та визначає пріоритети підтримки союзників та партнерів у Європі, включаючи Естонію, Латвію, Литву, Польщу, Румунію, Болгарію, Україну, Молдову та Грузію" і "вивчення можливості збільшити періодичність та масштаб проведення військових навчань НАТО у Чорному морі за участі України та Грузії".

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2017 року адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення про продаж Україні летальної зброї, зокрема протитанкових ракетних комплексів Javelin. 2 березня цього року Держдепартамент США схвалив продаж Україні 210 протитанкових ракет Javelin і 37 пускових установок до них на загальну суму близько 47 млн доларів.

17 лютого президент України Петро Порошенко заявив, що Україна в рамках військово-технічної співпраці з США отримає не тільки Javelin. 30 квітня президент повідомив, що Javelin доставили в Україну.

12 березня Порошенко на спільній прес-конференції з віце-президентом Єврокомісії – високим представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки Федерікою Могеріні закликав Євросоюз визнати Росію стороною конфлікту на Донбасі і надати Україні оборонне озброєння.

22 травня в Україні провели випробування протитанкового комплексу третього покоління Javelin.