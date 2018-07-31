Трамп запевняє, що змова з Росією – це не злочин

Такий коментар він зробив на тлі початку суду над колишнім головою його виборчого штабу.

Президент Дональд Трамп в чергове розкритикував розслідування спеціального представника Департаменту юстиції Роберта Мюллера щодо втручання Росії у американські вибори в 2016 році.

За кілька годин до початку суду над Полом Манафортом він написав на сторінці в Twitter, що ніякої змови між його командою і Росією не було. А якби і була, то це не злочин.

Про це пише Reuters, нагадуючи, що Манафорт був головою виборчого штабу Трампа. Сьогодні він постане перед судом через звинувачення у податковому і банківському шахрайстві. Розгляд справи проти політтехнолога нагадав про розслідування втручання Росії у вибори і можливої змови між членами команди кандидата-республіканця з російським урядом.

«Змова – це не злочин. Але це не важливо, тому що не було ніякої змови (окрім нечесної Гілларі і демократів)!» - написав Трамп на своїй сторінці в соцмережі.

Президент США заперечує змову з російським урядом вже багато місяців. Сьогодні ж він фактично повторив твердження свого особистого юриста Руді Джуліані, який в ефірі американського телебачення заявив, що «змова – це не злочин». Вірогідно, це черговий стратегічний крок, націлений позбавити розслідування Мюллера легітимності.

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Американські юристи зауважують, що співпраця з іноземцями з метою вплинути на вибори в США може порушувати одразу кілька законів країни. Приміром, закон про фінансування виборчої кампанії визнає злочином отримання «внесків чи грошових пожертв або ж інших цінних речей» від іноземців у зв’язку з виборами. Зокрема, злочин отримувати результати «опозиційного дослідження», тобто компрометуючих матеріалів.

«Змова – це фактично партнерство у злочині», - пояснив колишній федеральний прокурор і професор права Університету Джорджа Вашингтона Рендалл Еліасон.