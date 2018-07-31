У США починається суд над Манафортом

У США 31 липня починається суд над колишнім політтехнологом Віктора Януковича Полом Манафортом. Йому закидають ухилення від сплати податків та відмивання грошей, отриманих від колишньої української влади.

У вівторок, 31 липня, у США починається суд над колишнім політтехнологом Віктора Януковича та екс-керівником передвиборної кампанії Дональда Трампа Полом Манафортом.

Його зокрема обвинувачують у відмиванні грошей, отриманих від колишньої української влади, повідомляє DW.

Засідання відбудеться в федеральному окружному суді Александрії в штаті Вірджинія. За даними газети New York Times, перший етап слухання триватиме три тижні. У вересні під час слухань у іншій справі Манафорт постане перед окружним судом округу Колумбія.

Головною темою слухань 31 липня будуть не ймовірні російські зв'язки Манафорта, а його ухилення від сплати податків та неправомірно отримані статки. За даними агенції AP, члени журі розглядатимуть фотографії, що доводять придбання ним автомобіля марки Mercedes-Benz, дорогого одягу та антикваріату, килимів й витворів мистецтва.

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Манафорта обвинувачують в ухиленні від сплати податків в період роботи лобістом на українську "Партію регіонів" і колишнього президента Віктора Януковича, які він нібито відмивав через офшори. За даними спецпрокурора Роберта Мюллера, він отримав за роботу на колишню українську владу 60 мільйонів доларів, передає Bloomberg. Після того, як Янукович в 2014 році втік з України, дохід Манафорта різко впав.

Розслідування зосереджено на консалтинговій роботі Манафорта в Україні і лише коротко торкається його участі в президентській кампанії. Роберт Мюллер планує викликати на засідання 35 свідків. Окрім того, свідчитиме колишній партнер Манафорта лобіст Рік Гейтс.

Обвинувачення Полу Манафорту та його колишньому бізнес-партнеру Ріку Гейтсу було висунено в жовтні 2017 року. В обвинувальному висновку зазначалося, що Манафорт впродовж кількох років лобіював інтереси тодішнього президента України Віктора Януковича та Партії регіонів, не будучи зареєстрованим у США в якості "іноземного агента", а також був причетний до відмивання коштів, ухиляючись від сплати податків.