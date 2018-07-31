Загиблі в ЦАР російські журналісти прямували на базу з військовими РФ - ЗМІ

Москва озброює і тренує місцеву армію.

Троє громадян Росії були вбиті у Центрально-Африканській Республіці на півночі від столиці.

Троє жертв були журналістами і працювали в країні після того, як у січні цього року Кремль почав серйозно нарощувати свою присутність в ЦАР, пише французьке видання Ouest France.

Зауважується, що російські військові проводять тренування для Центрально-Африканських збройних сил. На місці загибелі росіян були виявлені їхні прес-карти. Видання "Медуза" з посиланням на посольство Росії в африканській країні повідомляє, що у двох загиблих були прес-карти видання "Известия".

Вони, вірогідно, прямували в місто Сібю, де базується батальйон ЦАР, озброєний Москвою. В місті також працюють військові радники з РФ, які проводять тренування. Російські журналісти потрапили у засідку на дорозі, яку організували невідомі нападники за 20 кілометрів від Сібю. Тіла жертв доправили в морг бази Міжнародної миротворчої місії ООН в ЦАР.

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Ouest France зауважує, що впродовж останніх 6 місяців Москва збільшувала свою військову присутність в ЦАР, в якій не вщухають бойові дії з 2013 року, коли бойовики з угруповання «Селека» повалили режим президента Франсуа Бузізе. Збройні сутички відбуваються в країні досить часто, а напади не рідко спрямовані проти миротворців ООН.

Видання пише, що ООН дозволила Росії постачати стрілецьку зброю в ЦАР. Понад 150 російських інструкторів вчать місцевих солдатів користуватися цією зброєю. Також близько 40 російських військових служать в особистій охороні президента країни Фостена-Аршанжа Таудери.