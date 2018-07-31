Вбиті в ЦАР російські журналісти знімали фільм про ПВК "Вагнер" - ЗМІ

Убитими в ЦАР виявилися журналіст Орхан Джемаль, оператор Кирило Радченко і режисер Олександр Расторгуєв.

Загиблі в Центральноафриканській Республіці російські журналісти знімали в Африці документальний фільм про роботу ПВК "Вагнер".

Про це повідомляє "Дождь" з посиланням на джерела в «Центрі керування розслідуваннями».

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Повідомляється, що загиблі опізнані. Убитими в ЦАР виявилися журналіст Орхан Джемаль, оператор Кирило Радченко і режисер Олександр Расторгуєв.

За словами одного із співрозмовників, загибель знімальної групи підтвердили в місії ООН в ЦАР, а також місцеві держслужбовці.

Загибель Джемаля підтвердив журналіст Максим Шевченко, повідомляється в Telegram-каналі Directorate 4.

За попередніми даними, журналісти займалися зйомкою документального фільму про діяльність російської приватної військової компанії "Вагнер" в ЦАР.

Як повідомляв УНІАН, троє громадян Росії були вбиті в Центрально-Африканській Республіці на півночі від столиці.

Вони, ймовірно, прямували в місто Сибю, де базується батальйон ЦАР, озброєний Москвою. В місті також працюють військові радники з РФ, які проводять тренування. Російські журналісти потрапили у засідку на дорозі, яку організували невідомі нападники за 20 кілометрів від Сибю. Тіла жертв доставили в морг бази Міжнародної миротворчої місії ООН в ЦАР.