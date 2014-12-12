Обама сумнівається у запровадженні нових санкцій проти Росії

Про це повідомляє Reuters.

Обама заявив, що чинний шлях, який він має намір пройти, полягає в тому, що США будуть діяти в основному разом з Європою, що в підсумку змусить російського президента переглянути розумність входження в Україну.

"Уявлення про те, що ми можемо просто посилити санкції далі і далі, а потім все ж Путін змінить свою думку, я вважаю прорахунком", - сказав Обама.

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Президент США вважає, що вплинути на Путіна в підсумку зможе те, що ЄС і США будуть разом дотримуватися політики проти РФ протягом тривалого періоду.

"Якщо вони побачать, що немає ніяких розколів в об'єднанні, з часом ви зможете побачити, що вони скажуть, що ціна для їх економіки переважує будь-які стратегічні вигоди, які вони отримують", - сказав Обама.